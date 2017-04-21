Лидер французских националистов хочет мирных отношений с Россией и США

26 Апреля 2017 08:01

Кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что необходим многополярный мир. Накануне политик объявила о своем решении временно оставить руководство партии "Национальный фронт", чтобы полностью сосредоточиться на предвыборной кампании. Имя нового главы Елисейского дворца станет известно в следующее воскресенье. Во втором туре голосования лидер центристского движения "Вперед" Эммануэль Макрон и националистка Марин Ле Пен. Ровно через неделю политики проведут финальные теледебаты. Оба кандидата сейчас всячески пытаются заручиться поддержкой максимального числа сторонников тех политиков, которые не прошли первый тур.