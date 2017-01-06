3 Января 2017 12:02

Личность напавшего в новогоднюю ночь на клуб в Стамбуле установлена, заявляют власти Турции. В заведении найдены отпечатки пальцев убийцы. Эксперты утверждают, что он проходил военную подготовку у исламских экстремистов - об том говорит манера его стрельбы. Тем временем, в сети появилось новое видео. На нем предполагаемый преступник снял себя на площади перед клубом Reina. Пока террорист не пойман. Этой ночью турецкий спецназ провел масштабную операцию по наводке информатора. Полиция обыскивала один из домов в шоппинг-районе Стамбула, однако результата это не принесло. Количество подозреваемых в причастности к теракту (в котором погибло 39 человек) постоянно растет. Сейчас СМИ сообщают о 12-ти арестованных.