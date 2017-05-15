В мире
15 Мая 2017 19:15
Летающий автомобиль намерен создать японский автопроизводитель Toyota
Тестовые полеты пройдут в конце будущего года, а к 2019 его испытают уже с пилотом на борту. Инженеры надеются, что во время Олимпийских игр в Токио в 2020 машина сможет пролететь над главной ареной. Автомобиль под названием "Картиватир" будет подниматься в воздух с помощью четырех роторов, по аналогии с устройством беспилотников. Он сможет набирать высоту до 10 метров и развивать скорость до 100 километров в час. Машина сможет перемещаться и по земле. Инвестиции в проект составят около 370 тысяч долларов.
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