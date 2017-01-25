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Лесные пожары бушуют в центральных и южных провинциях Чили
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25 Января 2017 19:07

Лесные пожары бушуют в центральных и южных провинциях Чили

По последним данным, сгорели сотни тысяч гектаров леса. Густым дымом окутаны десятки городов. Тысячи людей эвакуированы. И уже есть жертвы: трое пожарных погибли, столько же - получили ранения. Больше всех страдают жители города Пуманке. Многим его жителям пришлось тушить огонь самостоятельно. В этот населенный пункт направлена тяжелая техника. С ее помощью будут разбирать завалы. Работу спасателям затрудняют сильный ветер и засуха.

  

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