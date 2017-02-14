Легендарная ярмарка для влюбленных открылась на Родео-драйв

14 Февраля 2017 12:10

В мире сегодня отмечают День святого Валентина. По традиции влюбленные дарят друг другу особенно приятные подарки. В США знаменитая Родео-драйв на время праздника превратилась в настоящую ярмарку романтических сюрпризов. Здесь можно найти эксклюзивные драгоценности и броши от лучших мировых дизайнеров. Например, это колье от Тиффани с россыпью бриллиантов стоимостью более миллиона долларов. Для мужчин - часы, инкрустированные драгоценными камнями, запонки, зажимы для галстуков. Большой выбор и сладких сувениров в виде романтических фигурок, а также шоколадные скульптуры.