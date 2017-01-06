Лайнер при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

4 Января 2017 08:01

На борту Aэробуса A321 Аэрофлота, который прилетел из Москвы, находились 167 пассажиров и членов экипажа. Все они эвакуированы по надувным трапам и находятся в терминале аэровокзала, где проходят медосмотр. Три человека обратились за помощью к врачам. Аварийный самолет был отбуксирован обратно на взлетно-посадочную полосу для оценки его технического состояния. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС.