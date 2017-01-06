Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Лайнер при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В мире
RSS
Лайнер при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Скачать Поделиться

4 Января 2017 08:01

Лайнер при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На борту Aэробуса A321 Аэрофлота, который прилетел из Москвы,  находились 167  пассажиров и членов экипажа. Все они эвакуированы  по надувным трапам и  находятся в терминале аэровокзала, где  проходят медосмотр. Три человека обратились за помощью к врачам.  Аварийный самолет был отбуксирован обратно на взлетно-посадочную полосу для оценки его технического состояния. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =