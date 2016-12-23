Лапландия ждет рекордного числа туристов

24 Декабря 2016 15:05

Каждый год 62 тысячи местных жителей принимают здесь почти полмиллиона отдыхающих со всего мира, включая такие страны, как Австралия, Китай, Индия и Арабские Эмираты. Большинство иностранцев стремятся попасть в деревню Санта-Клауса в 8 километрах от столицы финской Лапландии. По вечерам гостей развлекают эльфы-акробаты. Работу начал и арктический отель. Здесь гости буквально погружаются в зимнюю сказку и даже могут увидеть полярное сияние.