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Лапландия ждет рекордного числа туристов
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24 Декабря 2016 15:05

Лапландия ждет рекордного числа туристов

Каждый год  62 тысячи местных жителей принимают здесь почти полмиллиона отдыхающих со всего мира, включая такие страны, как Австралия, Китай, Индия и Арабские Эмираты. Большинство иностранцев стремятся попасть в деревню Санта-Клауса в 8 километрах от столицы финской Лапландии. По вечерам гостей развлекают эльфы-акробаты. Работу начал и арктический отель. Здесь гости буквально погружаются в зимнюю сказку и даже могут увидеть полярное сияние.

 

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