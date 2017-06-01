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Крушение Ту-154 25 декабря прошлого года могло произойти из-за ошибки командира
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1 Июня 2017 07:16

Крушение Ту-154 25 декабря прошлого года могло произойти из-за ошибки командира

Причиной крушения Ту-154 Министерства обороны России, который разбился в декабре прошлого года под Сочи, направляясь в Сирию, могла стать ошибка командира самолета из-за нарушения пространственной ориентировки. Таков итог расследования военного ведомства. Авиакатастрофа произошла 25 декабря прошлого года. На борту находились 92 человека, в том числе 65 членов ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Артисты направлялись выступать на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Все находившиеся на борту погибли.

  

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