Крушение Ту-154 25 декабря прошлого года могло произойти из-за ошибки командира

1 Июня 2017 07:16

Причиной крушения Ту-154 Министерства обороны России, который разбился в декабре прошлого года под Сочи, направляясь в Сирию, могла стать ошибка командира самолета из-за нарушения пространственной ориентировки. Таков итог расследования военного ведомства. Авиакатастрофа произошла 25 декабря прошлого года. На борту находились 92 человека, в том числе 65 членов ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Артисты направлялись выступать на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Все находившиеся на борту погибли.