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Крушение лодки с мигрантами в Турции
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25 Марта 2017 09:15

Крушение лодки с мигрантами в Турции

У побережья турецкого курортного города Кушадасы произошло крушение лодки с мигрантами. На борту находились 22 человека. Беженцы держали курс на греческий остров Самос. Лодка опрокинулась, погибли 11 человек, четверо числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы. Семерых удалось спасти.

  

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