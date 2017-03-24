В мире
25 Марта 2017 09:15
Крушение лодки с мигрантами в Турции
У побережья турецкого курортного города Кушадасы произошло крушение лодки с мигрантами. На борту находились 22 человека. Беженцы держали курс на греческий остров Самос. Лодка опрокинулась, погибли 11 человек, четверо числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы. Семерых удалось спасти.
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