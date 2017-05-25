Главная>>В мире>>Крупный пожар в подмосковном поселке Лыткарино
В мире
RSS
Крупный пожар в подмосковном поселке Лыткарино
Скачать Поделиться

22 Мая 2017 09:01

Крупный пожар в подмосковном поселке Лыткарино

Огонь вспыхнул на местном складе с текстилем и резиновой обувью в субботу утром. Пожарные и спасатели вторые сутки подряд не могут ликвидировать возгорание. Пожар тушат и с земли, и с воздуха. Сообщается, что борьба с огнем осложняется из-за особенностей внутреннего устройства склада: не везде есть дверные проемы или окна, чтобы можно было полить помещения водой или пеной. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.  

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =