В мире
16 Февраля 2017 07:17
Крупный пожар произошел в Краснодаре
Горящая мансарда жилого 6-этажного дома спровоцировала возгорание соседней многоэтажки. Из опасной зоны была проведена эвакуация около 200 человек. Площадь горения превысила полторы тысячи квадратных метров. По предварительной информации, выгорело около 20 квартир. Один человек погиб. Сейчас пожар потушен, на месте работают представители прокуратуры, где уже заявили, что дом является самостроем.
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