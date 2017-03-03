В мире
4 Марта 2017 09:11
Крупный пожар на юге Италии
Огонь вспыхнул в провинции Фоджа в лагере для беженцев и охватил более пяти тысяч квадратных метров. Погибли два выходца из Мали. Большинство построек сгорели дотла. Пожар уже локализован. Полиция не исключает версию поджога. Отметим, ранее в лагере для мигрантов прошла операции по выселению беженцев. Но часть жителей отказалась покидать поселок.
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