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Крупный пожар на юге Италии
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4 Марта 2017 09:11

Крупный пожар на юге Италии

Огонь вспыхнул в провинции Фоджа в лагере для беженцев и охватил более пяти тысяч квадратных метров. Погибли два выходца из Мали. Большинство построек сгорели дотла. Пожар уже локализован. Полиция не исключает версию поджога. Отметим, ранее в лагере для мигрантов прошла операции по выселению беженцев. Но часть жителей отказалась покидать поселок.

  

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