Крупную партию наркотиков удалось перехватить перуанским полицейским

13 Января 2017 09:11

Две тонны кокаина обнаружили в грузе спаржи. По словам полиции, наркотики были упакованы в банки со спаржей и подготовлены к отправке за рубеж. Хранился кокаин на складе компании, которая производила консервацию свежих овощей и зелени. По подозрению в причастности к хранению и распространению наркотиков задержаны 6 человек.