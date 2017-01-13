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Крупную партию наркотиков удалось перехватить перуанским полицейским
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13 Января 2017 09:11

Крупную партию наркотиков удалось перехватить перуанским полицейским

Две тонны кокаина обнаружили в грузе спаржи. По словам полиции, наркотики были упакованы в банки со спаржей и подготовлены к отправке за рубеж. Хранился кокаин на складе компании, которая производила консервацию свежих овощей и зелени. По подозрению в причастности к хранению и распространению наркотиков задержаны 6 человек.
 

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