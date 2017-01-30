В мире
30 Января 2017 15:05
Крупное ДТП во Франции
На трассе в департаменте Ивелин столкнулись грузовик, два автобуса и несколько легковых автомобилей. Пострадали более шестидесяти человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Сейчас движение по автомагистрали перекрыто, на месте ЧП работают сотрудники спецслужб. Причины аварии уточняются.
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