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Крупное ДТП в Панаме
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6 Марта 2017 09:02

Крупное ДТП в Панаме

Автобус, который перевозил сельхозрабочих, рухнул с моста в ущелье. В аварии погибли 17 человек, еще 39 пассажиров госпитализированы. Трое из них - в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в 170-ти километрах от столицы Панамы. На месте продолжают работать спасатели.

  

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