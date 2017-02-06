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Крупное ДТП в Гондурасе
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6 Февраля 2017 08:07

Крупное ДТП в Гондурасе

Во время столкновения автобуса и автоцистерны погибли 15 человек, еще 20 пострадали. Авария произошла на трассе рядом со столицей страны Тегусигальпой. Как сообщают спасатели, еще не всех удалось достать из-под груды металла, поэтому жертв может быть больше. На месте ЧП работают медики.

  

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