Крупное ДТП в Гондурасе

6 Февраля 2017 08:07

Во время столкновения автобуса и автоцистерны погибли 15 человек, еще 20 пострадали. Авария произошла на трассе рядом со столицей страны Тегусигальпой. Как сообщают спасатели, еще не всех удалось достать из-под груды металла, поэтому жертв может быть больше. На месте ЧП работают медики.