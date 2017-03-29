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Крупное ДТП произошло на юго-западе американского штата Техас
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30 Марта 2017 12:05

Крупное ДТП произошло на юго-западе американского штата Техас

12 человек погибли, трое пострадали - они были госпитализированы. Автобус, перевозивший прихожан баптистской церкви, лоб в лоб столкнулся с пикапом, в котором находился только водитель. Причины аварии выясняются. Движение на шоссе, где произошло ДТП, было временно приостановлено.
  

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