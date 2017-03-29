Крупное ДТП произошло на юго-западе американского штата Техас

30 Марта 2017 12:05

12 человек погибли, трое пострадали - они были госпитализированы. Автобус, перевозивший прихожан баптистской церкви, лоб в лоб столкнулся с пикапом, в котором находился только водитель. Причины аварии выясняются. Движение на шоссе, где произошло ДТП, было временно приостановлено.