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Крупное ДТП на севере Индии
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19 Января 2017 12:10

Крупное ДТП на севере Индии

В штате Уттар-Прадеш школьный автобус столкнулся с грузовиком. В аварии погибли 26 человек - водитель автобуса и 25 детей. Еще 36 серьезно пострадали. Основной версией полиция называет плохие погодные условия -

на дороге был сильный туман. Кроме того, шофер мог нарушить скоростной режим. Автобус с индийскими школьниками ехал в учебное заведение, несмотря на распоряжение местных властей объявить трехдневные каникулы из-за сильного похолодания.

  

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