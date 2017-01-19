В мире
19 Января 2017 12:10
Крупное ДТП на севере Индии
В штате Уттар-Прадеш школьный автобус столкнулся с грузовиком. В аварии погибли 26 человек - водитель автобуса и 25 детей. Еще 36 серьезно пострадали. Основной версией полиция называет плохие погодные условия -
на дороге был сильный туман. Кроме того, шофер мог нарушить скоростной режим. Автобус с индийскими школьниками ехал в учебное заведение, несмотря на распоряжение местных властей объявить трехдневные каникулы из-за сильного похолодания.
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