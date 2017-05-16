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Крупное дорожно-транспортное происшествие в Турции
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18 Мая 2017 12:02

Крупное дорожно-транспортное происшествие в Турции

В результате аварии пострадали 16 граждан Украины и двое Турции. Все пострадавшие отправлены в близлежащие больницы. Авария с участием микроавтобуса произошла в провинции Денизли, где находится древний город Иераполис и источники Памуккале - это популярная курортная достопримечательность.
  

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