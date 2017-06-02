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3 Июня 2017 09:07

Крупнейший рок-фестиваль в Германии прервали из-за угрозы теракта

Крупнейший рок-фестиваль Rock and Ring в Германии прервали из-за угрозы теракта. Почти 90 тысяч участников шоу накануне были эвакуированы. Полиция задержала двух сотрудников подрядных организаций, работающих на фестивале. Как минимум один из них является салафитом. Rock and Ring — один из крупнейших ежегодных музыкальных форумов, который проходит в Германии в первый выходной июня. Организаторы надеются продолжить его сегодня.