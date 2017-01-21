22 Января 2017 15:01

Крупнейшие акции протеста после инаугурации Дональда Трампа прошли в Америке.

Женский марш собрал около двух миллионов человек.

Чикаго, Бостон, Майами, Нью-Йорк, Вашингтон и даже Аляска. Улицы городов превратились в розовые реки - шапки у протестующих были именно этого цвета. В одной только столице собралось полмиллиона митингующих. Не менее 300 тысяч противников Трампа прошли по Пятой авеню Нью-Йорка. На улицы Лос-Анджелеса вышли около 500 тысяч человек. В толпе было немало звезд, больше всех отличилась певица Мадонна. Она не стеснялась в выражениях, что заставило телеканалы прервать прямую трансляцию. Участники обвиняют Трампа в создании атмосферы ненависти в стране и в обострении розни, которая раскалывает американское общество. Их лозунги - "Все ради наших детей", "Мы все иммигранты", "Постройте стену вокруг Трампа", "Будущее за женщинами" и даже внезапное для Вашингтона - "Франция не поддерживает Трампа".

Тем временем супруга президента США Меланья Трамп опубликовала свой первый твит в качестве первой леди. И подписала, что служить стране в этом качестве - для нее большая честь. Также Меланья выложила фото, на котором держит две Библии для принимающего присягу Дональда Трампа.