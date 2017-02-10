Крупнейшая в истории Греции эвакуация в Салониках

12 Февраля 2017 15:08

Около тысячи полицейских и волонтеров помогли покинуть дома более 72 тысячам жителей города. Причиной стала операция по обезвреживанию 250-килограммовой бомбы Второй мировой войны. Ее обнаружили во время земляных работ на глубине 5 метров.

Ситуацию осложняет то, что рядом расположена автозаправочная станция.