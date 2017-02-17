Кровавый теракт в Пакистане

17 Февраля 2017 09:16

В Пакистане растет число жертв кровавого теракта. Его назвали самым смертоносным с начала года. Погибли 72 человека, среди них женщины и дети. Раненых - более 200. В больницах не хватает места, пострадавших отвозят в соседние районы. Напомним, накануне смертник привел в действие бомбу в городе Серван-Шариф - это на юге страны - прямо во время религиозного обряда в суфийской мечети. Ответственность на себя взяли сразу две террористические группировки: ИГИЛ и местное крыло "Талибана".