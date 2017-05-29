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Космическое агентство NASA готовится впервые запустить зонд в сторону Солнца
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31 Мая 2017 19:14

Космическое агентство NASA готовится впервые запустить зонд в сторону Солнца

Миссия Solar Probe Plus стартует в августе следующего года. Зонд будет проводить сбор данных о солнечной активности. В будущем это поможет ученым предсказывать вспышки, которые периодически возникают на поверхности светила и непосредственно влияют на нашу планету. Аппарат должен выдержать температуру в 1 тысячу 400 градусов Цельсия. Ему предстоит приблизиться к Солнцу на максимальное расстояние и погрузиться в атмосферу звезды.

  

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