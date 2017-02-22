22 Февраля 2017 09:09

В Нью-Йорке коррида по-американски. Полиция несколько часов ловила быка, который сбежал со скотобойни. Парнокопытное отправилось прямиком в жилые кварталы города. В погоню бросились десятки офицеров. Быка преследовали на автомобилях, и все происходящее снимали с вертолета. Беглец в итоге сам загнал себя в ловушку, забежав во двор одного из домов. Там в него выстрелили снотворным и забрали ветеринары. Дальнейшая судьба быка пока неизвестна. Жители Нью-Йорка собирают подписи, чтобы героя новостей вновь не отправили на скотобойню.