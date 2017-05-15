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16 Мая 2017 08:08

Корпорация Space X вывела на орбиту спутник для обеспечения авиапассажиров Wi-Fi

Сообщается, что ракета-носитель falcon 9 успешно доставила Inmarsat-5 F4 на орбиту. Специалисты уверены, что коммуникационный спутник обеспечит самолеты различной классификации сигналом Wi-Fi. А это значит, что вскоре пассажиры смогут находиться в сети прямо во время полетов.