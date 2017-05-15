Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Корпорация Space X вывела на орбиту спутник для обеспечения авиапассажиров Wi-Fi
В мире
RSS
Корпорация Space X вывела на орбиту спутник для обеспечения авиапассажиров Wi-Fi
Скачать Поделиться

16 Мая 2017 08:08

Корпорация Space X вывела на орбиту спутник для обеспечения авиапассажиров Wi-Fi

Сообщается, что ракета-носитель falcon 9 успешно доставила Inmarsat-5 F4 на орбиту. Специалисты уверены, что коммуникационный спутник обеспечит самолеты различной классификации сигналом Wi-Fi. А это значит, что вскоре пассажиры смогут находиться в сети прямо во время полетов.  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =