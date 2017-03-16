Королева Великобритании подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза

16 Марта 2017 19:03

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза. Ранее на этой неделе документ о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента. Теперь премьер-министр Тереза Мэй может направить запрос о выходе Великобритании из Евросоюза. Далее должны последовать двухлетние переговоры. Напомним, в июне в Британии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержали Brexit.