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Королева Великобритании подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза
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16 Марта 2017 19:03

Королева Великобритании подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза. Ранее на этой неделе документ о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента. Теперь премьер-министр Тереза Мэй может направить запрос о выходе Великобритании из Евросоюза. Далее должны последовать двухлетние переговоры. Напомним, в июне в Британии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержали Brexit.

  

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