Королева Великобритании Елизавета Вторая перенесла свою тронную речь в парламенте

12 Июня 2017 21:23

Связано это со спорами внутри Консервативной партии. Как пишут британские издания, на изменении сроков настояла Тереза Мэй. Согласно правилам, именно она и должна подготовить текст речи. По мнению политологов, премьер-министр может быть неуверенна в основных тезисах манифеста. Тем не менее сам факт переноса выступления королевы является нарушением традиций, к которым на Туманном Альбионе относятся очень трепетно. Напомним, на недавних парламентских выборах Консервативная партия одержала победу, при этом потеряла большинство в парламенте. Накануне назвали и новый состав правительства. 16 министров сохранили свои посты. Среди них глава МИД и МВД, министр финансов и министр обороны.