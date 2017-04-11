Королева Елизавета Вторая и принц Филипп посетили Уипснейдский зоопарк в Данстейбле

12 Апреля 2017 09:14

Здесь недавно открылся уникальный слоновий центр. Монаршая чета познакомилась с некоторыми его обитателями. В том числе с годовалым слоненком, который родился за сутки до 90-летия Елизаветы Второй и был назван в ее честь. Королева была счастлива узнать, что в зоопарке есть ее тезка и с радостью согласилась с ней познакомиться.