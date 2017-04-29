Король эстрады Филипп Киркоров отмечает 50-летие

30 Апреля 2017 15:07

Король эстрады, певец, продюсер и актер Филипп Киркоров отмечает сегодня 50-летие. С юбилеем народного артиста России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Филипп Киркоров родился в Варне в Болгарии в семье артистов. Настоящая слава пришла к певцу в начале 90-х. Он лауреат многочисленных наград. Артист занесен в Книгу Гиннесса за музыкальный марафон 98-го года в Санкт-Петербурге, где дал 30 представлений подряд. К юбилею Филипп Киркоров приготовил подарок для поклонников - целую серию концертов. А в октябре с красочным шоу "Я" посетит и Минск.