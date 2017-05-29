Контрразведка Великобритании признала грандиозный провал

29 Мая 2017 12:02

Ми-5 уже начала два расследования. Агенты выясняют, как они могли упустить информацию о подготовке теракта в Манчестере. И почему из поля зрения специалистов выпал смертник Салман Абеди. О его опасности якобы предупреждали спецслужбы США. Сегодня полицейские задержали очередного подозреваемого в причастности к атаке. К этому моменту под стражей 14 человек. А накануне в Манчестере прошел традиционный марафонский забег - в этом году при усиленных мерах безопасности. В мероприятии, которое проводится здесь с 1908 года, приняли участие десятки тысяч человек. Они почтили память жертв теракта минутой молчания. Напомним, во время атаки 22 мая погибли 22 человека, ранены более 60. Ответственность взяло на себя "Исламское государство".