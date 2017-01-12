Константину Хабенскому сегодня - 45

11 Января 2017 09:03

С юбилеем народного артиста России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Родился Хабенский в Ленинграде. А сегодня служит в труппе МХТ имени Чехова. Его кинематографическая биография открывается в 1994 году с эпизодической роли. Уже после были знаменитые "Ночной дозор", "Адмирал", "Ирония Судьбы", "Статский советник", "Географ глобус пропил", "Коллектор". В 2006 году Константин Хабенский получил звание заслуженного артиста России, а в 2012-м - народного.

Но этот человек не просто хороший актер. Девять лет назад он основал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.