В мире
7 Июня 2017 09:05
Консерваторы Британии улучшают позиции
Партия Терезы Мэй может получить 357 мест в парламенте из 650-ти. Таковы последние данные соцопросов в Королевстве. Для большинства тори необходимо 326 мест. Аналитики отмечают, что консерваторам рано расслабляться. За неспособность предотвратить серию терактов в Манчестере и Лондоне их критикуют лейбористы. В то же время Daily Mail пишет, что 15 лет назад лидер лейбористов Джереми Корбин выступал перед террористами. Он произносил речь перед участниками экстремистской группировки, связанной с воскресным терактом в Лондоне. Досрочные парламентские выборы пройдут в Королевстве завтра в условиях повышенных мер безопасности.
Другие новости
07.06.2017 09:07 / В мире Джордж и Амаль Клуни стали родителями близнецов
07.06.2017 08:05 / В мире В городе Герат на западе Афганистана произошел взрыв
07.06.2017 07:11 / В мире Петр Порошенко подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении
07.06.2017 07:09 / В мире Прокуратура Франции открыла расследование по факту нападения на полицейских в Париже
07.06.2017 07:07 / В мире Катар на грани продовольственной катастрофы из-за блокады
06.06.2017 19:09 / В мире Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию Минюста и Верховного суда в отношении иммиграционного указа
06.06.2017 19:07 / В мире Cтрельба и паника в центре столицы Франции
06.06.2017 15:11 / В мире Продолжает расти число погибших в результате взрыва в Кабуле
06.06.2017 15:06 / В мире В Ираке правозащитники обвинили международную коалицию в применении белого фосфора
06.06.2017 15:04 / В мире Британцы почтили память погибших во время теракта на лондонском мосту
06.06.2017 12:07 / В мире Новая утечка информации из Агентства нацбезопасности США
06.06.2017 12:06 / В мире Теракт в Мельбурне
06.06.2017 09:15 / В мире Apple представила новую версию своей операционной системы - iOS 11
06.06.2017 09:06 / В мире Швеция отмечает День королевства
06.06.2017 09:03 / В мире Чехия идет наперекор договоренностям ЕС
06.06.2017 08:12 / В мире На Эйфелевой башне установили смертельно опасный аттракцион
06.06.2017 08:04 / В мире В Японии за неделю с тепловым ударом госпитализировали более тысячи человек
06.06.2017 08:01 / В мире В Великобритании сегодня день национального траура
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия