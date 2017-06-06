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Консерваторы Британии улучшают позиции
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7 Июня 2017 09:05

Консерваторы Британии улучшают позиции

Партия Терезы Мэй может получить 357 мест в парламенте из 650-ти. Таковы последние данные соцопросов в Королевстве. Для большинства тори необходимо 326 мест. Аналитики отмечают, что консерваторам рано расслабляться. За неспособность предотвратить серию терактов в Манчестере и Лондоне их критикуют лейбористы. В то же время Daily Mail пишет, что 15 лет назад лидер лейбористов Джереми Корбин выступал перед террористами. Он произносил речь перед участниками экстремистской группировки, связанной с воскресным терактом в Лондоне. Досрочные парламентские выборы пройдут в Королевстве завтра в условиях повышенных мер безопасности.

  

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