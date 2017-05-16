Конгрессмен от штата Техас призвал к импичменту Дональда Трампа

18 Мая 2017 19:11

В США конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин призвал к импичменту Дональда Трампа. Необходимость отстранения президента от должности Грин мотивировал недавним увольнением главы ФБР Джеймса Коми. Руководитель бюро расследовал в числе прочего деловые связи администрации Трампа с правительством России.

Эл Грин, конгрессмен от штата Техас: "Сегодня я выступаю с чувством ответственности и долга перед людьми, которые избрали меня. Чувством долга перед этой страной. Чувством долга перед Конституцией Соединенных Штатов Америки. Сегодня, господин спикер, я выступаю за импичмент президента США. Я делаю это не ради политических целей. Я делаю это потому, что я верю в великие идеалы, которые отстаивает эта страна. Я делаю это потому, что в этой стране никто не должен стоять выше закона, в том числе президент. Господин спикер, наша демократия находится под угрозой".

Для начала процедуры импичмента нужно большинство голосов в Палате представителей. Затем предстоит доказать причастность главы государства к противоправным деяниям. Отметим, всего в истории США импичменту были подвергнуты два президента - Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. Причем обоих впоследствии оправдали. Тем временем надвигающаяся на Вашингтон политическая буря уже обрушила американские фондовые рынки. В результате богатейшие люди страны потеряли в общей сложности 35 миллиардов долларов. Обвал на биржах негативно сказался на состоянии основателя Facebook Марка Цукерберга, отца Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса.