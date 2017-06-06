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Конгрессмен Эл Грин готовит материалы для первой попытки импичмента президенту США
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7 Июня 2017 12:07

Конгрессмен Эл Грин готовит материалы для первой попытки импичмента президенту США

По данным СМИ, обвинения против Дональда Трампа Грин планирует представить уже сегодня. При этом американские журналисты не видят шансов на успех у конгрессмена, так как обе палаты контролируют однопартийцы Трампа - республиканцы. Грин же считает, что поводом для отставки Трампа может быть его решение снять с должности главу ФБР Джеймса Коми.

  

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