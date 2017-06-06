Конгрессмен Эл Грин готовит материалы для первой попытки импичмента президенту США

7 Июня 2017 12:07

По данным СМИ, обвинения против Дональда Трампа Грин планирует представить уже сегодня. При этом американские журналисты не видят шансов на успех у конгрессмена, так как обе палаты контролируют однопартийцы Трампа - республиканцы. Грин же считает, что поводом для отставки Трампа может быть его решение снять с должности главу ФБР Джеймса Коми.