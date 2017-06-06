В мире
7 Июня 2017 12:07
Конгрессмен Эл Грин готовит материалы для первой попытки импичмента президенту США
По данным СМИ, обвинения против Дональда Трампа Грин планирует представить уже сегодня. При этом американские журналисты не видят шансов на успех у конгрессмена, так как обе палаты контролируют однопартийцы Трампа - республиканцы. Грин же считает, что поводом для отставки Трампа может быть его решение снять с должности главу ФБР Джеймса Коми.
Другие новости
07.06.2017 12:10 / В мире Медведь атаковал жилой дом Колорадо
07.06.2017 12:06 / В мире Партия Терезы Мэй может получить 357 мест в парламенте
07.06.2017 12:04 / В мире Серия вооруженных нападений в Иране
07.06.2017 09:07 / В мире Джордж и Амаль Клуни стали родителями близнецов
07.06.2017 09:05 / В мире Консерваторы Британии улучшают позиции
07.06.2017 08:05 / В мире В городе Герат на западе Афганистана произошел взрыв
07.06.2017 07:11 / В мире Петр Порошенко подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении
07.06.2017 07:09 / В мире Прокуратура Франции открыла расследование по факту нападения на полицейских в Париже
07.06.2017 07:07 / В мире Катар на грани продовольственной катастрофы из-за блокады
06.06.2017 19:09 / В мире Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию Минюста и Верховного суда в отношении иммиграционного указа
06.06.2017 19:07 / В мире Cтрельба и паника в центре столицы Франции
06.06.2017 15:11 / В мире Продолжает расти число погибших в результате взрыва в Кабуле
06.06.2017 15:06 / В мире В Ираке правозащитники обвинили международную коалицию в применении белого фосфора
06.06.2017 15:04 / В мире Британцы почтили память погибших во время теракта на лондонском мосту
06.06.2017 12:07 / В мире Новая утечка информации из Агентства нацбезопасности США
06.06.2017 12:06 / В мире Теракт в Мельбурне
06.06.2017 09:15 / В мире Apple представила новую версию своей операционной системы - iOS 11
06.06.2017 09:06 / В мире Швеция отмечает День королевства
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия