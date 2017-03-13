13 Марта 2017 12:07

Конфликт в Сирии в прошлом году унес жизни по меньшей мере 652 детей, сообщает сайт Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Это на 20% больше, чем в 2015. И это рекордное число за последние три года. 255 детей, по статистике, были убиты в помещениях школ или около них. Некоторые погибли в результате взрыва бомб или подорвавшись на минах, другие умерли от болезней, которые можно было бы легко вылечить при наличии медпомощи и необходимых медикаментов. В гуманитарной помощи нуждаются почти шесть миллионов сирийских детей. Количество ставших беженцами достигает двух миллионов трехсот тысяч.