Конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014-го

12 Июня 2017 21:10

По данным ООН, жертвами противостояния стали около 10-ти тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения. Однако Всемирная организация признает, что эта цифра не отражает реального положения дел. Число беженцев достигает двух с половиной миллионов человек, сообщает ОБСЕ. Урегулированием конфликта занимается так называемая "нормандская четверка". В нее входят представители Украины, Франции, Германии и России. За решением более конкретных вопросов в области безопасности, экономики, в гуманитарной сфере отвечает трехсторонняя контактная группа (Украина-ОБСЕ-Россия). Переговорщики отмечают, за последние два года градус напряженности в Донбассе удалось снизить, однако ситуация в регионе по-прежнему остается крайне взрывоопасной.