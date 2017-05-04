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Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года
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5 Мая 2017 19:02

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года

И с тех пор, по данным ООН, погибло более 10 тысяч человек. Вооруженное противостояние привело к значительным разрушениям и почти полутора миллионам беженцев.

К слову, жители Луганской и Донецкой областей по-прежнему остаются без питьевой воды. В ДНР обесточена фильтровальная станция. А 80 местных источников питьевой воды уже непригодны к использованию во многих шахтах остановлен водоотлиив, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак. Всего же, по данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются около 5 миллионов украинцев. 

  

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