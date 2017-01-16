Конференция в Париже призвала к созданию независимого палестинского государства

16 Января 2017 07:06

Международная конференция по урегулированию ближневосточного конфликта в Париже завершилась подписанием совместного коммюнике с призывом создать независимое палестинское государство, которое будет мирно существовать бок о бок с Израилем. Представители 72 стран, которые приняли участие во встрече, уверены, что новый документ позволит наладить прямой диалог между палестинцами и израильтянами и возобновит в регионе мирный процесс. Кроме того, официальный Париж заявил о готовности в любой момент организовать двустороннюю встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса. Несмотря на все старания Франции, представители Палестины и Израиля на конференцию так и не приехали.