Комитет по юридическим вопросам Европарламента проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен

1 Марта 2017 08:08

Комитет по юридическим вопросам Европарламента проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности кандидата в президенты Франции и лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Вопрос был поставлен из-за снимков актов насилия, совершенных боевиками "Исламское государства", которые Лен Пен разместила в своем микроблоге в Twitter в 2015 году. В отношении членов партии Ле Пен сейчас тоже ведется расследование о нецелевом использовании фондов Евросоюза. Президентские выборы во Франции пройдут этой весной. Кроме Ле Пен, в борьбе за пост главы государства участвуют кандидат от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.