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Команда, готовившая в Киеве "Евровидение", решила уволиться
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14 Февраля 2017 21:25

Команда, готовившая в Киеве "Евровидение", решила уволиться

В подготовке к популярному песенному конкурсу, который в этом году должен пройти в Киеве, возникли многочисленные проблемы. Команда, готовившая в Киеве "Евровидение", решила уволиться. Работу официально прекратили два исполнительных продюсера, коммерческий директор и event-менеджер. В заявлении коллектива указано, что дальнейшая работа практически невозможна из-за непрозрачности принятия ключевых решений, отсутствия юридических обязательств перед привлеченными к работе специалистами, а также регулярного срыва сроков проведения тендеров. Просрочка запланированных работ - уже два месяца. Между тем времени все меньше - конкурс должен состояться в середине мая.

  

Теги: Евровидение-2017

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