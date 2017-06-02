Количество погибших в результате терактов в Лондоне увеличилось до семи человек

4 Июня 2017 15:05

48 ранены. МИД Беларуси и посольство совместно с властями Великобритании выясняют, есть ли наши граждане среди пострадавших. Премьер Великобритании провела экстренное заседание чрезвычайного комитета. Как заявила Тереза Мэй, теракты последних трех месяцев в королевстве не имеют между собой прямой связи, однако их объединяет идеология. С конца марта полиция предотвратила пять атак. В эти минуты в одном из домов на западе Лондона правоохранители проводят обыски.

Хронология трагедии и первые результаты расследования — у Вадима Мартишевского.

Одна из самых оживленных улиц британской столицы минувшей ночью стала опасной зоной. Тревожные сообщения с Лондонского моста, популярной туристической точки, начали поступать в полпервого ночи по минскому времени. Фургон на большой скорости выехал на тротуар и давил пешеходов. Затем трое мужчин с ножами в руках вышли из автомобиля и начали наносить удары всем, кто был на их пути. Нападению подвергся и ресторан в районе рынка Боро.

Резня на южном берегу Темзы продолжалась несколько минут. Люди запаниковали. В одном из заведений полицейские, перед тем как эвакуировать посетителей, требовали сперва всем найти укромное место и ожидать там следующих указаний стражей порядка. Все действовали по схеме "беги, спрячься, сообщи".

В одном из районов началась перестрелка. В Интернете появилось фото лежащего на асфальте человека, увешанного канистрами. Это был один из террористов, которого застрелили полицейские. Об этом сообщил представитель Скотланд-Ярда, заявивший, что все причастные к нападениям были ликвидированы.

Марк Роули, заместитель главы управления полиции г. Лондона: "Вооруженные полицейские уничтожили трех нападавших в районе рынка Боро в течение восьми минут после получения вызова. На подозреваемых были надеты предметы, похожие на пояса смертников, но позже выяснилось, что это муляжи. Операция проходила в тесном взаимодействии службы столичной полиции с британской транспортной полицией, а также службами скорой помощи и пожарной охраны".

Жертвами теракта стали не менее семи человек. Более сорока госпитализированы. В целях безопасности в районе ЧП перекрыли движение, закрыли несколько станций метро, железной дороги и провели эвакуацию людей из гостиниц и баров, которые были заполнены болельщиками в день финала Лиги чемпионов. После трагедии на арене в Манчестере власти Соединенного Королевства повысили уровень террористической угрозы, но совсем недавно приняли решение о его понижении. И теперь — новый, двойной теракт. Уже в столице. Это третья атака в Великобритании за последние два с половиной месяца.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Мы наблюдаем новую тенденцию: терроризм взращивает терроризм, террористы вдохновляются новыми терактами, копируют друг друга и используют зачастую самые примитивные способы нападения. Заверяю вас, что насилию никогда не удастся сорвать демократический процесс. Всеобщие выборы пройдут по плану, в четверг".

Скотланд-Ярд пока не торопится разглашать сведения о личностях террористов. Сейчас в столице Туманного Альбиона ведется поиск возможных сообщников нападавших. Сценарий случившегося не новый, применена одна из излюбленных тактик террористов - врезаться на машине в толпу. По мнению экспертов, это для них выгоднее, чем многочисленные жертвы, поскольку используются простые инструменты из повседневной жизни, но в местах, которые наверняка привлекут внимание всего мира.