4 Мая 2017 12:06

Количество погибших от непогоды на Среднем Западе США увеличилось до 20, еще несколько человек пропали без вести. На штаты Арканзас, Миссури и Иллинойс обрушились торнадо и проливные дожди. Непогода спровоцировала эвакуацию нескольких городов, уровень воды в Штатах достиг исторического максимума. Жителей Арканзаса эвакуировали после того, как от воды пострадало более 150 жилых домов. Более 6 с половиной тысяч жителей покинули город, опасаясь, что насыпной вал не справится с потоком воды. Из-за наводнений в городе погибли 7 человек.