В мире
4 Мая 2017 12:06
Количество погибших от непогоды на Среднем Западе США увеличилось до 20
Количество погибших от непогоды на Среднем Западе США увеличилось до 20, еще несколько человек пропали без вести. На штаты Арканзас, Миссури и Иллинойс обрушились торнадо и проливные дожди. Непогода спровоцировала эвакуацию нескольких городов, уровень воды в Штатах достиг исторического максимума. Жителей Арканзаса эвакуировали после того, как от воды пострадало более 150 жилых домов. Более 6 с половиной тысяч жителей покинули город, опасаясь, что насыпной вал не справится с потоком воды. Из-за наводнений в городе погибли 7 человек.
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