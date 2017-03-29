В мире
30 Марта 2017 07:05
Коалиция допустила причастность к гибели мирных людей в Мосуле
Командование западной коалиции, возглавляемой США, допустило свою причастность к гибели 240 мирных жителей в иракском Мосуле. Трагический инцидент произошел 17 марта в районе Аль-Джадида. Взрыв подорвал здание, похоронив внутри целые семьи. Стивен Таунсенд, который руководит операцией против группировки "Исламское государство", в интервью "Си-Эн-Эн" сказал, что авиаудары в тот день наносились как раз в том районе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва запросила специальный брифинг Совета Безопасности ООН в связи с действиями коалиции в Мосуле.
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