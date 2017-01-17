Книга соболезнований открыта в посольстве Кыргызстана в Минске

17 Января 2017 12:07

В Кыргызстане день траура по погибшим в авиакатастрофе под Бишкеком. Белорусы могут выразить слова скорби в книге соболезнований. Она открыта сегодня и завтра в посольстве Кыргызстана в Минске с 10-ти до 13-ти часов и с 15-ти до 17-ти. А на месте катастрофы продолжается поисковая операция. Погибших уже 38. Утром нашли тело четвертого члена экипажа грузового самолета. В больницах остаются 13 пострадавших. Большинство жертв - жители поселка, на который вчера упал лайнер. Семьям погибших и пострадавших в результате крушения грузового самолета будет выплачено по одной тысяче долларов. Боинг частной турецкой компании следовал по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул. Во время посадки в аэропорту Манас он рухнул на дачный поселок.