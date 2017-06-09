КНДР предупредила о подготовке к пуску межконтинентальной ракеты

10 Июня 2017 12:04

Испытание продемонстрирует "провал враждебной политики США" в отношении Северной Кореи. Пхеньян на протяжении последних лет регулярно проводит запуски баллистических ракет, которые вызывают озабоченность у международного сообщества. В связи с действиями КНДР Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на конференции по безопасности в Сингапуре заявил, что Пхеньян ускорил темпы разработки ракеты с ядерной боевой частью. Он также сказал, что Вашингтон воспринимает это как прямую угрозу, однако стремится использовать невоенные методы для ее предотвращения.