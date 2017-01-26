В мире
27 Января 2017 09:14
Китайский Новый год готовятся отметить во всем мире в ночь на субботу
Китайский Новый год или Праздник весны - один из важных на Востоке - готовятся отметить во всем мире в ночь на субботу. Празднования завершатся 11 февраля грандиозным Фестивалем китайских фонарей. Сам же год Огненного Петуха продлится до 15 февраля 2018, когда на смену ему придет год Желтой Собаки.
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