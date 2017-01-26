Китайский Новый год готовятся отметить во всем мире в ночь на субботу

27 Января 2017 09:14

Китайский Новый год или Праздник весны - один из важных на Востоке - готовятся отметить во всем мире в ночь на субботу. Празднования завершатся 11 февраля грандиозным Фестивалем китайских фонарей. Сам же год Огненного Петуха продлится до 15 февраля 2018, когда на смену ему придет год Желтой Собаки.