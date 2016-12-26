Китай встречает новое чудо света

27 Декабря 2016 12:14

Именно так жители Поднебесной называют то, что случилось в зоопарке Гуанчжоу. Впервые на публике в сафари-парке появились панды-близняшки, родившиеся два месяца назад. Сначала их вес составлял 100 и 150 граммов, а сейчас достиг 4 килограммов. Первые месяцы бамбуковые медвежата были крайне уязвимы и находились в инкубаторе. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо и радуют посетителей парка.