В мире
2 Июня 2017 21:08
Китай и ЕС договорились объединиться в борьбе с глобальным потеплениемНа фоне американского демарша Китай и ЕС договорились объединиться в борьбе с глобальным потеплением.
Это стало известно по итогам встречи премьер-министра КНР с высшими должностными лицами Евросоюза. Переговоры состоялись в рамках саммита Китай - ЕС в Брюсселе. Проблема климата стала только одной из тем, которые обсуждались на полях форума. Стороны также затронули вопросы свободной торговли и безопасности. Речь шла и о ракетных испытаниях, которые проводит КНДР.
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