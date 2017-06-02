2 Июня 2017 21:08

На фоне американского демарша Китай и ЕС договорились объединиться в борьбе с глобальным потеплением.

Это стало известно по итогам встречи премьер-министра КНР с высшими должностными лицами Евросоюза. Переговоры состоялись в рамках саммита Китай - ЕС в Брюсселе. Проблема климата стала только одной из тем, которые обсуждались на полях форума. Стороны также затронули вопросы свободной торговли и безопасности. Речь шла и о ракетных испытаниях, которые проводит КНДР.