"Киндер-сюрпризы" и игрушки LEGO выбросило на берег острова Лангеог

6 Января 2017 12:10

Отправлялись в Россию, а повезло немцам. На берегу острова Лангеог в Северном море местные жители обнаружили десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри и инструкцией на русском языке. Жители и гости острова собирают "киндер-сюрпризы", чтобы очистить пляж. Особенно рады дети, обнаружив сладкие подарки. Кроме этого, на побережье можно найти и игрушки LEGO, которые попали в море из контейнера, потерянного грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма.