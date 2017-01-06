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"Киндер-сюрпризы" и игрушки LEGO выбросило на берег острова Лангеог
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6 Января 2017 12:10

"Киндер-сюрпризы" и игрушки LEGO выбросило на берег острова Лангеог

Отправлялись в Россию, а повезло немцам. На берегу острова Лангеог в Северном море местные жители обнаружили десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри и инструкцией на русском языке. Жители и гости острова  собирают "киндер-сюрпризы", чтобы очистить пляж. Особенно рады дети, обнаружив сладкие подарки. Кроме этого, на побережье можно найти и игрушки LEGO,  которые попали в море из контейнера, потерянного грузовым судном на пути в город  Бремерхафен во время шторма.

 

 

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